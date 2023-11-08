Українці у жовтні зареєстрували 4,5 тисячі електромоблів: топ-5 моделей місяця

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Український автопарк у жовтні поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з жовтнем 2022 року попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.

Про це повідомляє прфільна асоціація "Укравтопром".

А у порівнянні з вереснем 2022 року ринок збільшився на 4,5%.

При цьому основна маса зареєстрованих за місяць електромобілів - легкові авто - 4417 шт. (нових - 851 шт., уживаних - 3566 шт.). А з 76 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.

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Серед нових електромобілів на ринку у жовтні лідирували:

Volkswagen ID.4 - 366 од.; Toyota BZ4X - 65 од.; Honda E - 63 од.; Volkswagen ID.6 - 44 од.; Audi Q4 e-tron - 24 од.

Серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів традиційно лідирує Nissan Leaf - 573 од. Далі йдуть Tesla Model 3 - 442 од. та Volkswagen e-Golf - 405 од. Також у топ-5 Tesla Model Y - 255 од. та Renault Zoe - 201 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 28,7 тис електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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До того ж, в реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин - з 16 до 20 відсотків", - резюмували в асоціації.

Нагадаємо:

Український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - реєстрації таких авто у порівнянні з жовтнем 2022 року зросли на 41%, у порівнянні з вереснем 2023-го - на 1%.

Економічна правда