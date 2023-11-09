Первый проект мини-АЭС в США остановлен из-за роста расходов на 53%

Компания NuScale Power, которая первой получила одобрение правительства США на разработку малого ядерного реактора, отменяет планы строительства электростанции для поставщика электроэнергии в Юте из-за резкого роста расходов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в 2021 году компания заявила, что будет поставлять электроэнергию за 58 долларов за мегаватт-час, но эта цифра подскочила на 53% до 89 долларов, согласно отчету Института энергетической экономики и финансового анализа.

После объявления о прекращении проекта акции NuScale в Портленде, штат Орегон, упали более чем на 27%.

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"Решение о закрытии проекта подчеркивает препятствия, с которыми сталкивается отрасль, чтобы запустить в коммерческую эксплуатацию первый так называемый малый модульный реактор в стране", - говорится в сообщении.

NuScale является частью волны компаний, разрабатывающих меньшие реакторы, которые будут изготавливать на заводах и собирать на месте. Эта стратегия, как ожидается, сделает их быстрее и дешевле, чем обычные атомные станции.

Добавляется, что ядерная энергетика недавно пережила возрождение, поскольку усиление климатических изменений повышает привлекательность безуглеродного источника энергии. Однако большие затраты на строительство новых заводов стали камнем преткновения для отрасли.

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Напомним:

Уполномоченный президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко анонсировали пилотный проект, в рамках которого планируют строить малые модульные ядерные реакторы (ММР).