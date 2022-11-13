США та Україна планують розпочати виробництво малих модульних реакторів 

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Уповноважений президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко анонсували пілотний проєкт, в рамках якого планують будувати малі модульні ядерні реактори (ММР).

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Зазначається, що проєкт спрямований на проведення першого у своєму роді пілотного промислового виробництва чистого палива з ММР за допомогою електролізу твердих оксидів, що дозволить підтримати енергетичну безпеку України.

"Серед партнерів-учасників проєкту – міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК "Енергоатом", РНБО України та Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки, а також приватні компанії Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T і Starfire Energy", – йдеться в повідомленні.

Також Керрі оголосив про створення "Проєкт Фенікс", який покликаний прискорити перехід вугільних електростанцій у Європі на ММР.

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