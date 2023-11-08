Темпы восстановления экономики Украины будут зависеть от хода войны – МВФ

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Украинское правительство проводит выдающуюся работу по сохранению ключевых функций государства в условиях войны, что позволило добиться определенной макрофинансовой стабильности. Однако дальнейший экономический прогресс и прогноз развития ее экономики будут определяться течением и интенсивностью войны против РФ.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передает Укринформ.

Так Каммер ответил на вопрос журналистов о том, насколько эффективны действия правительства Украины в использовании международной помощи, в частности – финансирования от МВФ, а также насколько точными могут быть показатели экономического прогноза для Украины в условиях войны.

"Экономическое прогнозирование в условиях войны, безусловно, всегда очень непростая задача. Мы вместе с украинскими властями уже имели определенный опыт во время конфликта 2014 года. Сейчас экономический прогноз зависит от множества факторов. В краткосрочной перспективе это макроэкономическая стабильность на основе возобновления деятельности предприятий и мер по их поддержке. В среднесрочной перспективе экономический рост также зависит от решения проблемы беженцев и перемещенных лиц. Так что среднесрочная перспектива во многом зависит от того, как будет развиваться ситуация во время войны", – отметил представитель МВФ.

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Он добавил, что после резкого падения экономики Украины в прошлом году произошел постепенный рост экономической активности. Показатели текущего состояния экономики и темпов роста будут уточнены во время второго обзора программы расширенного финансирования, осуществляемого МВФ в Украине.

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Напомним:

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Миссия МВФ 6 ноября начинает обсуждение мер с представителями властей Украины по второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).