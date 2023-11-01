Рынок новых легковых авто в Украине растет: топ автомобилей октября

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В октябре в Украине зарегистрировали 5,7 тысячи новых авитовок, что на 83% больше, чем в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с сентябрем потребительская активность в сегменте новых легковых автомобилей авторынка увеличилась на 0,7%.

Самым большим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Toyota, их было зарегистрировано 929 шт. По сравнению с 2022 годом октябрьская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 40%.

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Второй в рейтинге популярности были автомобили марки Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли втрое – до 574 ед. На третьей позиции в рейтинге Skoda – 477 авто (+46%).

Четвертый результат у BMW – 461 авто (+255%), на пятой строчке – Renault – 432 авто (+60%).

Также в ТОП-10 октября 2023 года вошли следующие марки: NISSAN – 309 ед.; HYUNDAI – 240 ед.; MERCEDES-BENZ - 224 ед.; MAZDA – 220 ед.; PEUGEOT – 200 ед.

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Бестселлером месяца на рынке новых легковушек достался автомобиль RENAULT Duster – 387 регистраций.

Всего с января по октябрь 2023 украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Економічна правда