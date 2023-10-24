Суд оставил Коломойского под стражей с возможностью залога и отправил на медобследование

Шевченковский суд Киева отклонил ходатайство защиты Игоря Коломойского об изменении меры пресечения на домашний арест, оставил альтернативу - внесение залога в 3,9 млрд гривен, и отпривил на медобследование.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В ходе заседания 24 октября защита акцентировала на том, что во время пребывания в изоляторе СБУ у Коломойского ухудшилось состояние здоровья.

Адвокаты сравнили показатели состояния здоровья до содержания в изоляторе и после, они ухудшились. По их словам, Коломойскому не предоставлялись определенные лекарства, которые он должен принимать регулярно.

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В этой связи суд обязал организовать Игорю Коломойскому медобследование и обеспечить необходимое лечение.

Кроме того, защита снова привлекла поручителей, которые просили суд о смягчении меры пресечения. В частности, такими выступили телеведущая Алла Мазур, нардеп от "Слуги народа" Сергей Демченко, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий.

Также перед заседанием 23 раввина Украины обратились к генпрокурору Андрею Костину с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения Коломойскому.

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В обращении отметили, что Коломойский является "известным бизнесменом, меценатом и благотворителем, который системно поддерживал еврейскую общину в Украине и других странах".

Во время выступления Коломойский заявил, что считает себя гражданином Украины, Израиля и Кипра. За хронологию получения.

Напоминаем:

Первое подозрение олигарху вручили от Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. Речь идет о мошенничестве и легализации средств.

Второе подозрение олигарху вручили НАБУ и САП. По данным следствия, Коломойский на должности главы Днепропетровской ОГА разработал план завладения средствами Приватбанка, по которому из банка искусственно вывели 9,2 млрд грн. Часть этих денег в сумме более 446 млн грн впоследствии перечислили на личный счет Коломойского, а он эти средства внес в уставный капитал "Привата", чтобы выполнить требования НБУ по оздоровлению банка.

После этого Коломойского закрыли в изоляторе СБУ.

Кроме того, 8 сентября НАБУ и САП наложили временный арест на имущество Коломойского. Закон позволяет такой механизм, но только на 48 часов. После этого детективы подали несколько ходатайств в ВАКС о наложении полноценного ареста.

Ходатайства попали к судье Олегу Ткаченко, который назначил их рассмотрение только на 12 сентября, то есть 48-часовой срок к тому моменту уже истек. После этого Ткаченко отказался рассматривать ходатайство НАБУ.

Третье подозрение Коломойскому сообщили СБУ и БЭБ. Речь шла об изменении ранее сообщенного подозрения. На этот раз за фальсификацию платежных документов, завладение чужим имуществом и легализацию средств. Да и сумма была в десять раз больше - 5,8 млрд грн. Речь идет о периоде с 2013-го по 2014 год.

Вечером того же дня Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Коломойскому до более 3,9 млрд грн, хотя прокурор просил на 2 млрд грн больше.