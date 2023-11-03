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Дело Полтавского ГОКа Жеваго: Ferrexpo оплатит залог за председателя правления Лотоуса

Пятница, 3 ноября 2023, 09:22 - Анастасия Жарикова

Председатель правления Полтавского ГОКа группы Ferrexpo Виктор Лотоус, которому инкриминируют нанесение 157 млрд грн ущерба государству, выйдет на свободу под залог 400 млн грн.

Об этом говорится в сообщении группы Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже.

Сначала Лотоусу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в почти миллиард гривен. Впоследствии залог уменьшили до 400 млн. грн.

"После детальной оценки ситуации Советом директоров Ferrexpo и учитывая финансовое состояние Ferrexpo, компания решила уплатить уменьшенный залог, чтобы председатель правления Полтавского ГОКа мог быть уволен из-под ареста для возвращения к своей семье и исполнения роли руководителя на предприятии", – говорится в сообщении.

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В Ferrexpo заявили, что продолжают считать, что обвинения в незаконной продаже отходов в адрес Полтавского ГОКа или представителей менеджмента компании безосновательны.

Напоминаем:

Печерский районный суд Киева 26 сентября избрал меру пресечения председателю правления Полтавского ГОКа Виктору Лотоусу в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 999 млн 991 тыс грн.

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30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил залог для Лотоуса более чем вдвое – до 400 млн грн.

Следствие установило, что должностные лица Полтавского ГОКа наладили незаконную "схему" по использованию полезных ископаемых на 157 млрд грн.

Экономическая правда

Ferrexpo ГОК
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