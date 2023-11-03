Дело Полтавского ГОКа Жеваго: Ferrexpo оплатит залог за председателя правления Лотоуса

Председатель правления Полтавского ГОКа группы Ferrexpo Виктор Лотоус, которому инкриминируют нанесение 157 млрд грн ущерба государству, выйдет на свободу под залог 400 млн грн.

Об этом говорится в сообщении группы Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже.

Сначала Лотоусу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в почти миллиард гривен. Впоследствии залог уменьшили до 400 млн. грн.

"После детальной оценки ситуации Советом директоров Ferrexpo и учитывая финансовое состояние Ferrexpo, компания решила уплатить уменьшенный залог, чтобы председатель правления Полтавского ГОКа мог быть уволен из-под ареста для возвращения к своей семье и исполнения роли руководителя на предприятии", – говорится в сообщении.

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В Ferrexpo заявили, что продолжают считать, что обвинения в незаконной продаже отходов в адрес Полтавского ГОКа или представителей менеджмента компании безосновательны.

Напоминаем:

Печерский районный суд Киева 26 сентября избрал меру пресечения председателю правления Полтавского ГОКа Виктору Лотоусу в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 999 млн 991 тыс грн.

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30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил залог для Лотоуса более чем вдвое – до 400 млн грн.

Следствие установило, что должностные лица Полтавского ГОКа наладили незаконную "схему" по использованию полезных ископаемых на 157 млрд грн.

Экономическая правда