На Ровенщине уволили всех руководителей лесхозов

фото: леса Украины

Госпредприятие "Леса Украины" приняло решение об увольнении всех директоров ровенских филиалов из-за "хронических проблем".

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Как и обещал на прошлой неделе, в лесной отрасли начались кадровые чистки. Сегодня приняли решение об увольнении всех директоров ровенских филиалов.

Проблемы в регионе хронические, а связи надато глубокие, поэтому должны полностью обновить кадровый состав местного руководства. Возлагаем большую надежду, что правоохранители и судьи завершат начатую нами работу, дела завершатся реальными приговорами", - заявил гендиректор ГП Юрий Болоховец.

Реклама:

По его словам, новые руководители лесных хозяйств будут определены на открытом кадровом конкурсе - объявление вскоре появится на сайте ГП "Леса Украины".

Напомним:

24 ноября гендиректор госпредприятия "Леса Украины" Юрий Болоховец анонсировал массовые увольнения - он заявил, что в течение года служба безопасности предприятия фиксировала нарушения, а также собирала информацию и проводила служебные расследования.

Реклама:

На следующий день сотрудники ГБР обнаружили у депутата Ровенского областного совета Виталия Суховича, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСГП "Леса Украины", незадекларированное состояние на миллионы долларов.

Экономическая правда