В "Лесах Украины" анонсировали массовую кадровую чистку на "всех уровнях"

24TV.UA

Гендиректор госпредприятия "Леса Украины" Юрий Болоховец анонсировал массовые увольнения - он заявил, что в течение года служба безопасности предприятия фиксировала нарушения, а также собирала информацию и проводила служебные расследования.

Об этом Болоховец написал в Facebook.

"Это была огромная работа, которая требовала времени. Но есть реальный результат", - заявил он.

Болоховец не сообщил никаких деталей раскрытых дел, пообещав, что "скоро все узнаете".

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Напоминаем:

В Украине с 2016 года началась реформа лесного хозяйства. В ее рамках уже внедрена продажа необработанной древесины на электронных аукционах. С 2021 года в ряде областей в тестовом режиме работает интерактивная карта размещения объектов переработки древесины.

С 1 июня 2023 года Украина запустила пилот электронной выдачи лесорубных билетов и сертификатов происхождения лесоматериалов. Кроме того, ГП "Леса Украины" начало пилотный проект по закупке услуг по заготовке древесины через электронную площадку Prozorro.

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В отрасли внедрен проект "Лес в смартфоне", который содержит перечень лесорубных билетов на заготовку древесины и позволяет проверить законность осуществления рубок на онлайн-карте ведомства.

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины. В управлении предприятия находятся 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

В октябре 2023 года в ГП "Леса Украины" отчитались о рекордной прибыли: за девять месяцев работы компания заработала в десять раз больше, чем до реформы - 2,6 миллиарда гривен.

Экономическая правда