Дело руководства Госспецсвязи: СМИ проанализировали, были ли злоупотребления на закупках дронов

После объявления НАБУ и САП подозрения руководителям Государственной службы специальной связи за "довоенную" закупку софта, издание "Наші гроші" решило самостоятельно проанализировать, были ли злоупотребления Госспецсвязи на закупках дронов во время войны.

Результаты расследования 28 ноября были обнародованы на сайте "Наших грошей".

"НАБУ и САП объявили подозрения руководителям Госспецсвязи за "довоенную" закупку софта на четверть миллиарда гривен с распилом 20% на схеме с "прокладкой". Поэтому под подозрение попали и закупки дронов для ВСУ, которые Госспецсвязи начало проводить в этом году на миллиарды гривен", - объясняет издание.

"Наши деньги" получили от Минцифры данные о закупочных ценах на самые популярные импортные дроны.

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Для сравнения был выбран ресурс Hotline.ua, который собирает цены из разных интернет-магазинов. Этот ресурс для проверки на соответствие рынку использует и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ).

"Наші гроші" получили доступ к ценам за единицу и датам заключения соглашений о закупке. Все остальные подробности (названия фирм-поставщиков, суммы конкретных контрактов) закрыты из соображений безопасности.

Цены на дроны

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Самые известные и популярные дроны DJI Mavic 3Т покупали по цене от 186 до 249 тысяч гривен. Это было или на уровне цен в магазинах, или существенно дешевле.

Еще одну из модификаций DJI Mavic 3 enterprise M3E в августе заказывали по 140-149 тысяч гривен, а в ноябре последний контракт был по 115 000 гривен за штуку. Это также в рыночном диапазоне или даже дешевле.

DJI Matrice 30Т по двум контрактам в ноябре заказали по 214 026 и 261 125 грн. Это в районе и ниже среднерыночной цены 260 тысяч грн.

В этом году на рынке появились новые дроны AUTEL EVO Max 4T. Изначально цена производителя была выше, чем сейчас, когда рынок за полгода "распробовал" новинку.

С мая по сентябрь были заключены пять контрактов по цене от 485 до 498 тысяч гривен за штуку, что можно было оправдать в начале продаж, потому что в комплектацию входила запасная батарея. Госспецсвязи поняло, что цены уже не соответствуют рыночным, примерно в октябре. Тогда первый контракт уже был полностью выполнен. А остальные - в большей степени. Поэтому цены по августовско-сентябрьским соглашениям удалось снизить лишь на четверть. А новая закупка в ноябре уже дала хорошую цену в 252 тысячи грн.

Гораздо меньше удалось снизить цены на дроны DJI Matrice 300 RTK с камерами Zenmuse по августовским контрактам.

Дрон с камерой H20Т сначала заказали по 1 202 000 грн, а H20N (тоже с камерой) - по 1 292 500 грн. Это выглядело очень высокой ценой. Поскольку рыночная цена DJI Matrice 300 RTK последние полгода находится в диапазоне 280-320 тысяч гривен.

Камеры ночного видения H20N за полгода подешевели с 500 до 350 тысяч гривен. Цена камер H20Т также на этом уровне. Поэтому летом DJI Matrice 300 RTK с камерой мог стоить около 800-900 тысяч гривен. То есть на 300-400 тысяч гривен дешевле закупочной цены. Госспецсвязи в октябре заключило дополнительные соглашения о снижении цен этих дронов до 1 227 875 и 1 141 900 грн соответственно. Но напомним, что комплектность закупки неизвестна, поэтому маржинальность могла быть меньше.

Закупочную цену DJI Matrice 30 снизили с 440 776 в августе до 392 290 грн в октябре.

"Общее впечатление такое. По некоторым видам дронов цены были адекватны рынку, по некоторым - завышенную цену допугодами частично снизили. Новые закупки уже соответствуют рыночным обстоятельствам", - пишет издание. "Наші гроші" также уточняют, что данные о полной комплектации поставок почти во всех случаях отсутствовали. "Поэтому нельзя исключать, что в закупочную цену входили запасные батареи, пропеллеры и какие-то другие элементы, что поднимает стоимость", - пишет издание.

Напоминаем:

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении руководства Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств. Речь шла о "довоенной" схеме по закупке софта на четверть миллиарда гривен. Во время закупок была привлечена фирма-"прокладка", благодаря чему удалось получить откат в 20% от суммы закупок.

24 ноября экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, который подозревается в завладении госсредствами на более 62 млн грн при закупке средств информатизации, вышел из-под стражи через день после избрания ему меры пресечения.