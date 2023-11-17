McDonald's открыл ресторан в Яремче

McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 17 ноября открыла новое заведение в Яремче Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ресторане площадью более 407 кв. м предусмотрено 123 места для посетителей в зале и 112 – на террасе.

Заказ можно сделать через терминалы самообслуживания внутри здания на одной из 10 цифровых плоскостей.

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Также туристы, проезжающие дальше автомобилями, могут оставить их рядом с рестораном на большом паркинге или воспользоваться услугой "МакДрайв".

Ресторан и "МакДрайв" будут работать с 07:00 до 22:00, но во время Воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию, и будет открываться ориентировочно через час после отбоя тревоги.

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13 ноября McDonald's открыл первое заведение в Кировоградской области - в городе Александрия.