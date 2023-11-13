McDonald's открыл первое заведение на Кировоградщине

McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 13 ноября открыла первое заведение в Кировоградской области – в городе Александрия.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заведение расположено по адресу ул. Гетьмана Мазепы, 23.

"Благодаря расположению в самом сердце страны, посреди трассы М-30, объединяющей восток и запад Украины, ресторан особенно удобен для тех, кто в пути", - говорится в сообщении.

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В McDonald's отметили, что продолжают открывать рестораны в небольших городах и на трассах, чтобы быть более близкими и удобными для клиентов.

Ресторан имеет площадь более 470 м2, для гостей есть 123 места в зале и 122 на террасе, а рядом с рестораном – детская площадка. Внутри работает 10 цифровых терминалов самообслуживания для комфортного осуществления заказа.

Ресторан и МакДрайв будут работать с 07:00 до 22:00. Во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и откроется ориентировочно через час после его отмены.

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Александрийский McDonald's стал 96-м рестораном среди ныне работающих в Украине и обеспечил более 80 рабочих мест.

McDonald's

Экономическая правда