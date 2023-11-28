Британская нефтегазовая компания JKX подтвердила выход Коломойского из состава бенефициаров

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Британская нефтегазовая компания JKX Oil&Gas официально подтвердила, что компания Eclairs Group Limited будет исключена из реестра акционеров, а Игорь Коломойский больше не имеет никакого прямого или опосредованного участия в JKX.

Об этом говорится в заявлении компании на странице в Facebook.

"Официально JKX получила подтверждение от Регистратора корпоративных дел Британских Виргинских Островов ("BVI"), что Eclairs Group Limited ("EGL") была исключена из реестра 1 ноября 2022 года и ликвидирована в соответствии с законодательством BVI 4 июля 2023 г.

До ликвидации EGL была основным акционером компании с долей 32,66% в выпущенном акционерном капитале компании. Компания получила консультацию от юристов Британских Виргинских островов, которые подтверждают, что в соответствии с Законом Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях 2004 года (с изменениями) акции JKX, которые ранее принадлежали EGL, теперь перешли в собственность Короны", - заявили в JKX.

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Там пояснили, что EGL теперь будет исключен из реестра акционеров компании, а Игорь Коломойский, который ранее имел опосредованный контроль над EGL, будет исключен из реестра PSC Компании на основании того, что он больше не имеет никакого прямого или опосредованного участия в компании.

"Сейчас компанией осуществляются все соответствующие действия по внесению указанной информации во все необходимые реестры", - отметили в JKX.

Напомним:

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Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщила о выходе Коломойского из состава бенефициаров британской компании JKX.

В феврале 2022 года компания JKX Oil & Gas PLC, крупнейшими акционерами которой являются компании Коломойского и Боголюбова, завершила процесс перерегистрации в частную британскую компанию JKX Oil & Gas LTD.

Основной актив компании в Украине - Полтавская газонефтяная компания.

Экономическая правда