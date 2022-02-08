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Британская JKX с Коломойским в акционерах стала частной компанией

Вторник, 8 февраля 2022, 12:20 - Алексей Павлыш
 
unsplash

Компания JKX Oil&Gas PLC, крупнейшими акционерами которой являются компании Коломойского и Боголюбова, завершила процесс перерегистрации в частную британскую компанию JKX Oil&Gas LTD.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской газонефтяной компании – основного актива JKX в Украине.

"JKX продолжит устойчивое развитие бизнеса в форме частной британской компании с корпоративной формой управления и сохранностью Совета Директоров. Основным направлением JKX является развитие украинского актива - совместного предприятия "Полтавская газонефтяная компания", - заявил СЕО JKX Oil&Gas LTD Виктор Гладун.

Компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова являются крупнейшими акционерами JKX – 27,54%.

Основной актив компании в Украине - Полтавская газонефтяная компания.

Компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова являются крупнейшими акционерами JKX - 27,54%.

Основной актив компании в Украине - Полтавская газонефтяная компания.

Напомним:

В ноябре 2021 года зарегистрированная в Англии компания JKX Oil&Gas PLC, крупнейшими акционерами которой являются компании Коломойского и Боголюбова, объявила о начале процедуры делистинга с основной площадки Лондонской фондовой биржи.

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Экономическая правда

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нефть газ авиация Боголюбов

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