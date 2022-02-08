Британская JKX с Коломойским в акционерах стала частной компанией
Компания JKX Oil&Gas PLC, крупнейшими акционерами которой являются компании Коломойского и Боголюбова, завершила процесс перерегистрации в частную британскую компанию JKX Oil&Gas LTD.
Об этом сообщает пресс-служба Полтавской газонефтяной компании – основного актива JKX в Украине.
"JKX продолжит устойчивое развитие бизнеса в форме частной британской компании с корпоративной формой управления и сохранностью Совета Директоров. Основным направлением JKX является развитие украинского актива - совместного предприятия "Полтавская газонефтяная компания", - заявил СЕО JKX Oil&Gas LTD Виктор Гладун.
Компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова являются крупнейшими акционерами JKX – 27,54%.
Основной актив компании в Украине - Полтавская газонефтяная компания.
Компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова являются крупнейшими акционерами JKX - 27,54%.
Основной актив компании в Украине - Полтавская газонефтяная компания.
Напомним:
В ноябре 2021 года зарегистрированная в Англии компания JKX Oil&Gas PLC, крупнейшими акционерами которой являются компании Коломойского и Боголюбова, объявила о начале процедуры делистинга с основной площадки Лондонской фондовой биржи.
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Экономическая правда
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