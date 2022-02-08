Британская JKX с Коломойским в акционерах стала частной компанией

"Паникуют те, кто хотел заработать на Украине". Министр финансов о влиянии войск РФ на стабильность экономики Угроза масштабной агрессии со стороны РФ пока наносит Украине сугубо финансовый ущерб. Как государство реагирует на отток инвесторов, где будет брать средства на зарплаты, пенсии и реализацию проектов президента и на каких международных кредиторов рассчитывает. (укр)

Аграрный миллиардер Олег Бахматюк: у меня 2 миллиарда долларов кредитов, все они просрочены Почему агрохолдинг “Укрландфарминг” стоит ноль или даже минус, как его владелец, которого в Украине ждет арест, воюет с НАБУ и сдерживает кредиторов, и на что он надеется. (укр)