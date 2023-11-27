Коломойский вышел из состава бенефициаров британской компании JKX – источники

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Британская нефтегазовая компания JKX Oil&Gas LTD получила подтверждение от Регистратора корпоративных дел на Британских Виргинских Островах (BVI), что Eclairs Group Limited была исключена из реестра 1 ноября 2022 года и распущена в соответствии с законом BVI 4 июля 2023 года.

Об этом сообщают источники ЭП.

До роспуска EGL являлась основным акционером компании JKX с долей 32,66%. В свою очередь опосредованный контроль над EGL имел Игорь Коломойский.

Компания получила консультацию от юристов Британских Виргинских островов, подтверждающих, что акции JKX, ранее принадлежавшие EGL, теперь принадлежат Короне.

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Как следствие, EGL теперь будет исключен из реестра акционеров компании, а Коломойский будет исключен из реестра PSC компании на основании того, что он больше не имеет никакого прямого или косвенного участия в компании.

Компания сейчас связывается с соответствующими органами власти и вносит изменения в реестр своих акций и частных обществ.

Напомним:

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В феврале 2022 года компания JKX Oil&Gas PLC, крупнейшими акционерами которой являются компании Коломойского и Боголюбова, завершила процесс перерегистрации в частную британскую компанию JKX Oil&Gas LTD.

Основной актив компании в Украине – Полтавская газонефтяная компания.