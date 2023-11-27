Иностранный бизнес за год до вторжения в Украину уплатил почти 20 миллиардов долларов в бюджет РФ

В 2021 году иностранный бизнес уплатил почти 20 млрд долл налогов в бюджет России, что составляло треть военного бюджета РФ.

Об этом во время презентации аналитического отчета "Влияние гражданского общества на поведение компаний в связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину" сообщила профессор Государственного биотехнологического университета Наталья Савицкая, передает Укринформ.

"В начале войны присутствие иностранных компаний на рынке РФ было существенным. В 2021 году иностранный бизнес в бюджет Российской Федерации уплатил почти 20 млрд долларов налогов, что составило треть военного бюджета РФ", – сказала Савицкая.

Она отметила, что из 100 известнейших компаний, по версии Kantar входивших в 2021 году в топ-100 самых ценных брендов мира, 78 вели коммерческую деятельность в России, имели физическое присутствие на российском рынке, производственные мощности, дилерскую сеть и т.д.

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К ним, в частности, относятся: Apple (1 позиция рейтинга Kantar BrandZ), Google (2 позиция), McDonald's (6 позиция), PepsiCo (14 позиция), Coca-Cola (17 позиция), Samsung (44 позиция), L' Oréal (50 позиция), Toyota (66 позиция), IKEA (91 позиция), KFC (95 позиция), Airbnb (99 позиция).

Кроме того, по результатам исследования среди стран, компании которых осуществляли экономическую деятельность на российском рынке, лидируют США, Германия, Великобритания, Франция.

В отраслевой структуре иностранного капитала в экономике России по величине оборота и прибыли до войны доминировали нефтегазовые, табачные компании, сектор FMCG28 (к нему относят производителей пищевых продуктов, бытовой химии, товаров личной гигиены и т.п., а также сети ритейлеров смешанного ассортимента) и автомобильная промышленность.

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Напомним:

Датская пивоваренная компания Carlsberg, разорвавшая все связи со своим российским бизнесом, отказывается заключать соглашение с правительством России, которое бы сделало захват активов Москвой легитимным.