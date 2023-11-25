Основатель Binance просит судью разрешить ему выехать из США до вынесения приговора

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Адвокаты основателя и бывшего генерального директора Binance Чанпенг Чжао просят судью отклонить требование Минюста США запретить ему возвращаться домой в Объединенные Арабские Эмираты до вынесения приговора за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что адвокаты Чжао обратились к окружному судье Сиэтла Ричарду Джонсу с просьбой не отменять условия освобождения под залог, установленные 21 ноября, которые позволят ему покинуть США в ожидании приговора.

Минюст США попросил Джонса до понедельника отменить решение судьи Брайана Цучида, который разрешил Чжао вернуться домой в ОАЭ до вынесения приговора 23 февраля после того, как он согласился выпустить его под залог в 175 млн долларов.

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"Чжао, гражданин ОАЭ и Канады, ушел в отставку с должности генерального директора Binance 21 ноября после того, как признал себя виновным в том, что намеренно вызвал неспособность глобальной криптовалютной биржи поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег", - говорится в сообщении.

Зато правительство США обеспокоено тем, что не сможет обеспечить возвращение бывшего СЕО Binance, если он решит не возвращаться в США для отбывания наказания, учитывая, что договора об экстрадиции между странами нет.

Но адвокаты Чжао утверждали, что бывший генеральный директор продемонстрировал, что ему не грозит побег, согласившись на значительную сумму залога и добровольно приехав в США, чтобы взять на себя ответственность за свои действия.

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Добавляется, что адвокаты утверждали, что разрешение на возвращение Чжао в ОАЭ позволит ему заботиться о своей партнерше и трех детях и подготовить их к вынесению приговора.

Напомним:

Крупнейшая криптобиржа Binance Holdings Ltd. и ее генеральный директор и основатель Чанпен Чжао признали себя виновными в нарушении требований американского законодательства по борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения с США, которое позволяет криптовалютной бирже продолжать работу.

После этого стало известно, что инвесторы вывели около 956 млн долл из криптобиржи Binance за последние 24 часа после того, как ее руководитель Чанпен Чжао ушел в отставку и вместе с компанией признал себя виновным в рамках урегулирования дела об отмывании денег.