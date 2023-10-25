В Украине выдан первый электронный лесорубочный билет

Ровенский филиал государственного специализированного предприятия "Леса Украины" "Костопольское лесное хозяйство" первым в Украине получил в электронной форме специальное разрешение на использование лесных ресурсов.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

По словам Болоховца, ожидается, что на практике электронные лесорубочные билеты позволят:

ввести единую электронную базу данных лесорубочных билетов и сертификатов о происхождении древесины;

осуществлять более эффективный общественный контроль за заготовкой древесины;

проводить более эффективное противодействие незаконным рубкам;

ввести большую прозрачность, снизить коррупционные риски (за счет минимизации контактов между хозяйствами и чиновниками).

"Электронный лесорубный билет - это важная составляющая лесной реформы и еще один огромный шаг к детенизации лесной отрасли", - отметил глава "Лесов Украины".

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Напоминаем:

В Украине с 2016 года началась реформа лесного хозяйства. В ее рамках уже внедрена продажа необработанной древесины на электронных аукционах. С 2021 года в ряде областей в тестовом режиме работает интерактивная карта размещения объектов переработки древесины.

С 1 июня 2023 года Украина запустила пилот электронной выдачи лесорубочных билетов и сертификатов происхождения лесоматериалов. Кроме того, ГП "Леса Украины" начало пилотный проект по закупке услуг по заготовке древесины через электронную площадку Prozorro.

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В отрасли внедрен проект "Лес в смартфоне", который содержит перечень лесорубочных билетов на заготовку древесины и позволяет проверить законность осуществления рубок на онлайн-карте ведомства.