В Украине выдан первый электронный лесорубочный билет
Ровенский филиал государственного специализированного предприятия "Леса Украины" "Костопольское лесное хозяйство" первым в Украине получил в электронной форме специальное разрешение на использование лесных ресурсов.
Об этом сообщил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.
По словам Болоховца, ожидается, что на практике электронные лесорубочные билеты позволят:
- ввести единую электронную базу данных лесорубочных билетов и сертификатов о происхождении древесины;
- осуществлять более эффективный общественный контроль за заготовкой древесины;
- проводить более эффективное противодействие незаконным рубкам;
- ввести большую прозрачность, снизить коррупционные риски (за счет минимизации контактов между хозяйствами и чиновниками).
"Электронный лесорубный билет - это важная составляющая лесной реформы и еще один огромный шаг к детенизации лесной отрасли", - отметил глава "Лесов Украины".
Напоминаем:
В Украине с 2016 года началась реформа лесного хозяйства. В ее рамках уже внедрена продажа необработанной древесины на электронных аукционах. С 2021 года в ряде областей в тестовом режиме работает интерактивная карта размещения объектов переработки древесины.
С 1 июня 2023 года Украина запустила пилот электронной выдачи лесорубочных билетов и сертификатов происхождения лесоматериалов. Кроме того, ГП "Леса Украины" начало пилотный проект по закупке услуг по заготовке древесины через электронную площадку Prozorro.
В отрасли внедрен проект "Лес в смартфоне", который содержит перечень лесорубочных билетов на заготовку древесины и позволяет проверить законность осуществления рубок на онлайн-карте ведомства.