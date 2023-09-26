В Украине начинается цифровизация лесной отрасли: пилот начнут в этом году

Госпредприятие "Леса Украины" начинает следующий этап цифровизации своей работы. Цель – увеличение прозрачности и контролируемости производственных и бизнес-процессов.

Об этом сообщил и.о. генерального директора предприятия Юрий Болоховец на своей странице в Facebook.

"Сегодня представлена стратегия цифровизации ГП "Леса Украины". Ее цель – прозрачность, прослеженность и контролируемость всех производственных и бизнес-процессов", - говорится в сообщении.

В этом году начнется пилотный проект по внедрению GPS-мониторинга по перемещению грузовых и специализированных автотранспортных средств в лесных массивах.

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Также госкомпания намерена занести в Единую государственную систему электронного учета древесины координаты всех действующих складов заготовленной древесины в лесных массивах.

"Сможем отслеживать объемы заготовленной древесины в разрезе их реальных мест штабелирования, потому что лесхозы часто имели по несколько точек отгрузки, а в отчетности фигурировал только один состав", - отметил Болоховец.

Также идет введение и фотофиксация загруженной древесины на лесовоз и утверждение необходимой нормативной базы и закупка технических средств.

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Также "Леса Украины" планируют усовершенствовать и систему валидации бирок, что значительно снизит риск их повторного использования.

"После введения всего комплекса инноваций выявлять нарушения и злоупотребления станет проще. Что-то скрыть станет очень сложно. Незаконно заготовленную древесину невозможно будет легализовать и вывезти из леса, что значительно снизит процент незаконных рубок", - добавил Болоховец.