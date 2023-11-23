Киеврада выделит из бюджета дополнительные 800 миллионов в поддержку армии

фото: кмда

Киеврада направит Вооруженным силам Украины еще 500 млн грн прямой субвенцией и 300 млн грн из резервного фонда – столичным воинским частям по программе "Защитник Киева".

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня среди важной на заседании Киеврады – корректировка сметы нынешнего города. В частности, снова направим деньги нашим защитникам. Из предусмотренных городом в поддержку сил безопасности и обороны более 6,2 млрд грн передадим 500 млн прямой субвенцией Генштаба Вооруженных сил Украины. Это средства по программе "Защитник Киева". Также из резервного фонда направим дополнительно на программу еще 300 млн грн, которые пойдут киевским военным частям, которые обратились к нам за помощью", – заявил Кличко на открытии сессии в горсовете.

Мэр Киева также напомнил, что ранее столица направила из бюджета города Министерству обороны, Генштабу 300 млн грн. А на позапрошлом, внеочередном заседании Киеврада выделила почти 1,5 млрд грн дополнительных средств тем, кто защищает Украину. Из них 980 млн – Вооруженным силам. 100 млн грн – Нацгвардии Украины.

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Это средства на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и прочее самое необходимое для наших защитников.

Напоминаем:

8 ноября Верховная Рада со второй попытки наконец поддержала во втором чтении законопроект №10037, которым предлагается перенаправить НДФЛ по обеспечению военных из местных в государственный бюджет.Однако, по словам Кличка, парламент фактически лишил местные власти возможности помогать Вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам.

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В 2023 году Киев попал в ряд скандалов, когда в условиях войны Киев начинал перекладывать брусчатку, закупать овощерезки и барабаны для бомбоубежищ.

Уже не первую неделю подряд под КГГА митингуют киевляне против скандальных закупок во время войны.

Такие же митинги проходили во Львове и Одессе.

Сейчас столичные правоохранители расследуют несколько уголовных производств по приобретению дорогостоящих вещей сомнительной необходимости для укрытий Киева.

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