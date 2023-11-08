Кличко расстроил закон о перенаправлении НДФЛ: теперь нечем помогать ВСУ

Парламент фактически лишил местные власти возможности помогать Вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам.

Так прокомментировал принятие законопроекта №10037, согласно которому военный НДФЛ теперь будет направляться в госбюджет, мэр Киева Виталий Кличко.

"Забрав у городов и поселков военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии", - заявил Кличко.

Теперь, по мнению Кличко, финансирование армии будет переложено на местное самоуправление.

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"Это при том, что все города и так платят в Госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев - 60%. И все города также дополнительно направляют на помощь защитникам средства из бюджетов общин", - отметил он.

"Мы должны и делать все для помощи ВСУ, и не допустить упадка в наших городах, городках и поселках", - добавил он.

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8 ноября Верховная Рада со второй попытки наконец поддержала во втором чтении законопроект №10037, которым предлагается перенаправить НДФЛ по обеспечению военных из местных в государственный бюджет.

В 2023 году Киев попал в ряд скандалов, когда в условиях войны Киев начинал перекладывать брусчатку, закупать овощерезки и барабаны для бомбоубежищ.

Уже не первую неделю подряд под КГГА митингуют киевляне против скандальных закупок во время войны.

Такие же митинги проходили во Львове и Одессе.

Сейчас столичные правоохранители расследуют несколько уголовных производств по приобретению дорогостоящих вещей сомнительной необходимости для укрытий Киева.

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