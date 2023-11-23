Блокада границы: в направлении движения пункта пропуска "Шегини" начали блокировать движение грузовиков

В Польше 23 ноября перед пунктом пропуска на польско-украинской границе "Медика" началась блокировка движения грузовиков, она может продлиться до 26 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пункт пропуска "Медика" смежный с украинским пунктом пропуска "Шегини".

Отмечается, что из-за блокировки возможно усложнение движения как на выезд из Польши, так и на въезд.

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"В то же время препятствование движению автобусам и легкового транспорта не предвидится", - добавили пограничники.

Напоминаем:

Организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, глава люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация", объявил о намерении продлить протест на месяц - до 1 февраля 2024 года.

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Федерация работодателей Украина оценила ущерб, который понесла экономика Украины из-за блокирования границы польскими перевозчиками, более чем в 400 миллионов евро.