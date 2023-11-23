Блокада границы: в направлении движения пункта пропуска "Шегини" начали блокировать движение грузовиков
В Польше 23 ноября перед пунктом пропуска на польско-украинской границе "Медика" началась блокировка движения грузовиков, она может продлиться до 26 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Пункт пропуска "Медика" смежный с украинским пунктом пропуска "Шегини".
Отмечается, что из-за блокировки возможно усложнение движения как на выезд из Польши, так и на въезд.
"В то же время препятствование движению автобусам и легкового транспорта не предвидится", - добавили пограничники.
Напоминаем:
Организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, глава люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация", объявил о намерении продлить протест на месяц - до 1 февраля 2024 года.
Федерация работодателей Украина оценила ущерб, который понесла экономика Украины из-за блокирования границы польскими перевозчиками, более чем в 400 миллионов евро.