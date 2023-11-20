На кордоні Польщі з Україною у чергах стоять майже 3 тисячі вантажівок 

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Через блокування польськими перевізниками роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною наразі в чергах на трьох напрямках перебуває близько 2 900 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

"На жаль, блокування продовжується на трьох напрямках. Нагадаю, це пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне". Станом на ранок, за тою інформацією, яку ми маємо від польських колег, в чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів. Найбільше напроти Краківця – 1200, навпроти Ягодина – це десь 1100 вантажівок і навпроти Рави-Руської – близько 600", – повідомив Демченко.

За його словами, ці дані неповні, адже інші вантажівки можуть перебувати на певній відстані від кордону. Також через блокування цих напрямів фіксується збільшення черг на інших пунктах пропуску.

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Зокрема, навпроти пункту пропуску "Шегині" перебуває близько 1 300 вантажівок і ще сукупно 300 вантажівок навпроти пунктів пропуску "Угринів", "Устилуг" та "Смільниця".

Речник також наголосив, що по кілька вантажівок за годину учасники акції пропускають як на напрямку виїзду з Польщі, так і на в’їзд до Польщі, однак це не вирішує всіх питань щодо інтенсивності руху.

Демченко додав, у напрямку виїзду з України діє електронна черга і фізично вантажівки не перебувають поруч кордону.

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"Вони перебувають у тих місцях, де їм зручно, в тому числі в тих місцях, де є стоянки, на автозаправних станціях. Якщо ж говорити про територію Польщі, то там якраз вантажівки перебувають фізично, очікуючи на можливість подальшого руху в напрямку України", – розповів він.

Нагадаємо:

Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є шість вимог:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.