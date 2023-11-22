Завладение аэропортом "Одесса": Кауфману увеличили залог

Борис Кауфман ФОТО: ODESSA MEDIA

Апелляционная палата ВАКС увеличила со 155 до 180 млн грн размер залога, определенный одесскому бизнесмену Борису Кауфману в рамках дела о незаконном завладении аэропорта "Одесса" и присвоении 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

26 октября ВАКС выпустил из-под стражи Кауфмана и определил ему мерой пресечения 155 млн грн залога с обязанностями. Прокурор САП подал жалобу на это решение.

Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу, отменив постановление следственного судьи ВАКС и постановив новое постановление, которым к Кауфману применяется мера пресечения в виде залога в размере 180 млн грн, с возложением процессуальных обязанностей.

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"Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - пояснили в суде.

Напомним:

29 августа правоохранители сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта – КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности 5 лицам.

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Среди них бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из ООО и 2 известных в регионе бизнесмена.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли.

В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для того чтобы аэропорт было невозможно вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого кредита.

В результате таких действий местный бюджет получил более 2,5 млрд грн ущерба.

7 сентября ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману, которая является одним из подозреваемых по делу о незаконном завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

В 2011 году ЭП писала о сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом. Тогда сессия городского совета проголосовала за создание нового предприятия – ООО "Международный аэропорт "Одесса", контрольная часть которого принадлежала частной структуре "Одесса эйрпорт девелопмент".

Как писала ЭП, за этой компанией стоят одесские предприниматели Александр Борухович (Грановский) и Борис Кауфман.

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Экономическая правда