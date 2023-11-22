Amazon хочет бесплатно научить пользоваться ИИ 2 миллиона человек

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Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. запускает программу бесплатного обучения навыкам в сфере искусственного интеллекта AI Ready и рассчитывает обучить в ее рамках 2 млн человек со всего мира до 2025 года.

Об этом говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс-Украина".

Инициатива предусматривает запуск новых проектов для взрослых и молодежи, а также расширение действующих программ бесплатной ИИ-подготовки.

В частности, Amazon запустит восемь бесплатных онлайн-курсов в области ИИ, в том числе генеративного (что создает контент и используется, например, в ChatGPT – ЭП), для представителей технических и нетехнических специальностей, а также стипендиальную программу Amazon Web Services (AWS) Generative AI Scholarship с охватом более 50 тыс студентов и школьников старших классов.

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"Если мы хотим раскрыть весь потенциал ИИ в решении самых сложных проблем мира, образование в этой сфере нужно сделать доступным для всех желающих", – говорится в блоге компании.

The Wall Street Journal отмечает, что Amazon разворачивает новую инициативу в условиях серьезной кадровой конкуренции с Microsoft, Google и другими компаниями.

Напомним:

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Корпорация Amazon инвестирует миллионы долларов в обучение большой языковой модели (LLM) под кодовым названием Olympus, чтобы конкурировать с OpenAI и Alphabet.

На днях Amazon объявила о сокращении нескольких сотен рабочих мест в своем подразделении голосовых помощников Alexa, ссылаясь на смену бизнес-приоритетов и большее внимание искусственному интеллекту.