Amazon увольняет несколько сотен сотрудников в подразделении Alexa: делает акцент на ИИ

reuters

Корпорация Amazon объявила о сокращении нескольких сотен рабочих мест в своем подразделении голосовых помощников Alexa, ссылаясь на изменение бизнес-приоритетов и большее внимание к искусственному интеллекту.

Об этом пишет Reuters.

Согласно объявлению компании, сокращения коснутся нескольких сотен сотрудников, работающих над Alexa. Пресс-секретарь компании отказалась уточнить, скольких точно людей уволят.

"Мы переориентируем некоторые наши усилия, чтобы лучше согласовать их с нашими бизнес-приоритетами и тем, что, как мы знаем, имеет наибольшее значение для клиентов, что включает в себя максимизацию наших ресурсов и усилий, направленных на ИИ", - заявил в электронном письме вице-президент Alexa и Fire TV Дэниел Рауш.

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"Эти изменения заставляют нас приостановить некоторые инициативы", - пояснил он.

В этом месяце Amazon сокращает персонал в различных подразделениях, в частности в музыкальном и игровом, а также в некоторых отделах кадров.

Alexa - это голосовой помощник, который можно использовать для настройки таймеров, поисковых запросов, воспроизведения музыки или как центр домашней автоматизации.

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В сентябре Reuters писало, что моральный дух в подразделении ухудшился из-за беспокойства по поводу того, что голосовой помощник Alexa, которому уже почти десять лет, считают таким, что не успевает за эпохой генеративного искусственного интеллекта.

Экономическая правда