Amazon сформировала команду для обучения ИИ-модели Olympus, чтобы конкурировать с OpenAI

reuters

Корпорация Amazon инвестирует миллионы долларов в обучение большой языковой модели (LLM) под кодовым названием Olympus, чтобы конкурировать с OpenAI и Alphabet.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 ознакомленных источников.

По словам собеседников, модель под кодовым названием "Olympus" имеет 2 триллиона параметров, что может сделать ее одной из крупнейших обучаемых моделей. Сообщается, что модель GPT-4 от OpenAI, одна из лучших моделей, имеет один триллион параметров.

Собеседники говорили на условиях анонимности, поскольку детали проекта еще не были обнародованы.

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В Amazon отказались от комментариев.

По данным агентству, команду возглавляет Рохит Прасад, бывший руководитель Alexa, который сейчас подчиняется непосредственно генеральному директору Энди Джаси. Как главный научный сотрудник отдела общего искусственного интеллекта (AGI) в Amazon, Прасад привлек к работе над обучающими моделями исследователей, которые работали над ИИ Alexa, и научную команду Amazon, объединив усилия в области ИИ по всей компании с помощью специальных ресурсов.

"Amazon уже обучила меньшие модели, такие как Titan. Она также сотрудничает со стартапами, разрабатывающими модели ИИ, такими как Anthropic и AI21 Labs, предлагая их пользователям Amazon Web Services (AWS).

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Amazon считает, что наличие собственных моделей может сделать ее предложения более привлекательными на AWS, где корпоративные клиенты хотят получить доступ к высокопроизводительным моделям", - пишет Reuters со ссылкой на источники.

При этом, по словам собеседников, пока нет конкретных сроков выпуска новой модели.

LLM является базовой технологией для инструментов ИИ, которые учатся на огромных наборах данных, чтобы генерировать ответы, подобные человеческим.

Экономическая правда