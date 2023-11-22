Котировки нефти замедлились после резкого скачка накануне

Цены на нефть на 22 ноября испытали несущественные колебания после резких скачков накануне.

Об этом пишет enkorr.

Как изменились цены

К 8:02 по киевскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,03%, до 82,42 долл за баррель. 21 ноября Brent подорожала на 0,13 долл до 82,45 долл за баррель.

Реклама:

Январские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,01 долл, до 77,76 долл за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 0,06 долл – до 77,77 за баррель.

Что влияет на цены

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Financial Times писала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

Реклама:

"Мы считаем, что группа имеет возможность повысить объем сокращений добычи, но считаем, что Саудовская Аравия будет настаивать на том, чтобы другие страны разделили с ней эту ношу", – считает аналитик RBC Capital Хелима Крофт.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей.

Напомним:

На мировом рынке нефти ожидается небольшой избыток предложения в 2024 году, даже если страны ОПЕК+ продолжат сокращение добычи в следующем году.