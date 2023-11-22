Котировки нефти замедлились после резкого скачка накануне
Цены на нефть на 22 ноября испытали несущественные колебания после резких скачков накануне.
Об этом пишет enkorr.
Как изменились цены
К 8:02 по киевскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,03%, до 82,42 долл за баррель. 21 ноября Brent подорожала на 0,13 долл до 82,45 долл за баррель.
Январские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,01 долл, до 77,76 долл за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 0,06 долл – до 77,77 за баррель.
Что влияет на цены
Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Financial Times писала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.
"Мы считаем, что группа имеет возможность повысить объем сокращений добычи, но считаем, что Саудовская Аравия будет настаивать на том, чтобы другие страны разделили с ней эту ношу", – считает аналитик RBC Capital Хелима Крофт.
Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей.
Напомним:
На мировом рынке нефти ожидается небольшой избыток предложения в 2024 году, даже если страны ОПЕК+ продолжат сокращение добычи в следующем году.