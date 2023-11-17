Гендиректор Alphabet считает, что Китай может стать мировым лидером в сфере ИИ

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Генеральный директор Alphabet, которая является материнской компанией Google, Сундар Пичаи ожидает, что Китай будет "в авангарде" искусственного интеллекта, и сказал, что для США важно сотрудничать с Пекином.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам гендиректора Alphabet, масштабы работы по искусственному интеллекту в Китае "просто поражают". "В некотором смысле Китай будет в авангарде ИИ, и это очевидно", – заявил Пичаи на конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Он добавил, что это потребует прочных рабочих отношений. "Невозможно достичь прогресса в долгосрочной перспективе, если Китай и США не будут глубоко обсуждать между собой что-то вроде ИИ", – сказал Пичаи.

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Пичаи сравнил необходимость глобального сотрудничества в области безопасности ИИ с важностью совместной работы над изменением климата. Если что-то пойдет не так с технологией ИИ в одной стране, это повлияет на всех пользователей интернета.

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Напомним:

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Китай в ответ на введенные США ограничения на продажу ИИ-чипов китайским компаниям объявил об экспортном контроле на графит - материал, используемый в аккумуляторах электромобилей.