Китай у відповідь на закриття США доступу до ШІ-чипів вводить обмеження на експорт графіту

Bloomberg

Китай у відповідь на запроваджені США обмеження на продаж ШІ-чипів китайським компаніям оголосив про експортний контроль на графіт - матеріал, що використовується в акумуляторах електромобілів.

Про це пише Financial Times.

"Китай, який домінує у світових ланцюгах постачання цього мінералу, вимагатиме спеціальних дозволів на експорт трьох сортів графіту.

Нові заходи експортного контролю, які, за словами Китаю, були запроваджені з міркувань "національної безпеки", мають на меті посилити геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном щодо технологічних ланцюжків постачання. Вони також підкреслюють домінування Китаю у світовому постачанні десятків критично важливих ресурсів", - пише FT.

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Китай є провідним виробником графіту, на який припадає близько 65% поставок у 2022 році, згідно з даними щорічного звіту Геологічної служби США за 2023 рік.

За даними Інституту енергетичних досліджень, дослідницької групи, що базується у Вашингтоні, частка країни на ринку деяких готових графітових виробів наближається до 100 відсотків.

Цей крок відбувся через кілька днів після того, як адміністрація президента США Джо Байдена посилила контроль за експортом передових ШІ-чипів до Китаю.

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Пекін розкритикував Вашингтон за ці заходи. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що "США постійно перебільшують поняття національної безпеки, зловживають заходами експортного контролю і вдаються до односторонніх актів залякування, чим Китай категорично незадоволений і рішуче заперечує проти них".

Хоча китайські посадовці остерігаються заходів у відповідь, які можуть завдати шкоди власним китайським компаніям, Пекін в останні місяці почав використовувати своє домінування над широким спектром матеріалів і ресурсів у відповідь.

У липні Пекін запровадив аналогічні обмеження на галій і германій - метали, що використовуються в низці стратегічних галузей промисловості, включаючи електромобілі, мікрочіпи і деякі військові системи озброєння. Уряд також посилався на міркування національної безпеки.

Контроль вимагає від компаній отримання додаткових дозволів, що не прирівнюється до заборони, але створює невизначеність для галузей, залежних від китайської продукції. Контроль над германієм і галієм ще не спричинив значних перебоїв для некитайських покупців.

Графіт є найпоширенішим матеріалом, що використовується в анодній частині літій-іонних акумуляторів через його відносно низьку вартість, високу щільність енергії та стабільну структуру.

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Раніше адміністрація Байдена заборонила поставки в Китай більш просунутих ШІ-чипів, розроблених Nvidia та іншими компаніями: ці заходи спрямовані на те, щоб перешкодити Пекіну отримувати передові американські технології для зміцнення своєї армії.

Економічна правда