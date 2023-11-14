Минфин привлек 9 миллиардов от продажи ОВГЗ: ставки снизили

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 14 ноября привлекло 9,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Министерство разместило три вида ценных бумаг в гривнях.

Так, от размещения облигаций со сроком погашения 8 месяцев под 16,89% удалось привлечь 2,74 млрд грн - ставки снизили с 16,99% на прошлой неделе.

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В то же время ОВГЗ со сроком погашения 1,6 лет под 17,78% разместили на 2,8 млрд грн.

А от размещения ОВГЗ со сроком погашения 3,3 года под 18,79% получили 3,5 млрд грн (ставки снизили с 18,79% на прошлой неделе).

Напоминаем:

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 7 ноября привлекло 11,09 миллиарда гривень.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 31 октября привлекло в бюджет 15,5 млрд грн.

Экономическая правда