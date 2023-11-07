Минфин привлек более 11 миллиардов от размещений ОВГЗ, снизив ставки

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 7 ноября привлекло 11,09 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ведомство разместило три вида ценных бумаг в гривнах.

От размещения ОВГЗ со сроком погашения 8 месяцев под 16,99% привлекли 2,73 млрд грн – ставки были снижены с 17,08% на предыдущем аукционе.

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Облигации со сроком погашения 1,7 года под 17,9% разместили на 4,22 млрд грн. Ставки по бумагам снизили с 18,15%.

От размещения ОВГЗ со сроком погашения 3,3 года под 18,87% получили 4,14 млрд. грн.

"Покупка военных облигаций способствует победе над российской агрессией. Каждая инвестированная в облигации гривна поддерживает нашу армию и финансовую стабильность страны", - добавили в министерстве.

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Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 31 октября привлекло в бюджет 15,5 млрд грн.

Экономическая правда