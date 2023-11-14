Санкции против РФ: 30 аэропортов и 15 авиакомпаний отключат от авиационной доменной зоны
Российские авиакомпании и аэропорты отключат от международной доменной зоны .aero.
Такое решение принял швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA, который администрирует указанную доменную зону, сообщает Forbes Russia со ссылкой на источники в авиационной отрасли.
Решение принято в связи с санкциями и войной в Украине.
В доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Этот домен используют около 30 российских аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги "Аэропорты регионов", "Аэродинамика" и др.), а также 15 авиакомпаний ("Победа", "Азимут", "Ямал", "Икар", "Алроса" и др.).
Эту информацию подтверждают по крайней мере три источника в авиационной отрасли.
В то же время, как утверждает издание, Россия попыталась решить эту проблему деньгами, хотя и не надолго.
По информации одного из источников, регистратор Ru-Center, получив уведомление от швейцарской стороны, экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность сайтов.
Каким образом факт спешной олаты доменов может повлиять на введение санкционных мер, российские СМИ не сообщают.
Напоминаем:
В октябре Россия подала жалобу в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о нарушении правил авиасообщения странами Запада.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину против авиационной отрасли РФ были введены масштабные санкции, которые закрыли для российских самолетов воздушное пространство над многими странами мира.
Однако более чувствительно санкции ударили по состоянию авиаотрасли. В 2023 году на российских самолетах стало опасно летать. Авиационные инциденты случаются с регулярным постоянством.
Несмотря на это, большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности.
При этом в России начали скрывать несправности самолетов.
В частности, российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром самолета. Такая же практика распространена в других авиакомпаниях.