Санкции против РФ: 30 аэропортов и 15 авиакомпаний отключат от авиационной доменной зоны

Российские авиакомпании и аэропорты отключат от международной доменной зоны .aero.

Такое решение принял швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA, который администрирует указанную доменную зону, сообщает Forbes Russia со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

Решение принято в связи с санкциями и войной в Украине.

В доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Этот домен используют около 30 российских аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги "Аэропорты регионов", "Аэродинамика" и др.), а также 15 авиакомпаний ("Победа", "Азимут", "Ямал", "Икар", "Алроса" и др.).

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Эту информацию подтверждают по крайней мере три источника в авиационной отрасли.

В то же время, как утверждает издание, Россия попыталась решить эту проблему деньгами, хотя и не надолго.

По информации одного из источников, регистратор Ru-Center, получив уведомление от швейцарской стороны, экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность сайтов.

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Каким образом факт спешной олаты доменов может повлиять на введение санкционных мер, российские СМИ не сообщают.

Напоминаем:

В октябре Россия подала жалобу в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о нарушении правил авиасообщения странами Запада.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину против авиационной отрасли РФ были введены масштабные санкции, которые закрыли для российских самолетов воздушное пространство над многими странами мира.

Однако более чувствительно санкции ударили по состоянию авиаотрасли. В 2023 году на российских самолетах стало опасно летать. Авиационные инциденты случаются с регулярным постоянством.

Несмотря на это, большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности.

При этом в России начали скрывать несправности самолетов.

В частности, российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром самолета. Такая же практика распространена в других авиакомпаниях.