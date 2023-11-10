Новости 10 ноября: Суд Франции отказал в экстрадиции Жеваго, РФ атаковала Авдеевский коксохимический завод

Об экспорте аграрных товаров. Национальный банк с 11 ноября вдвое сокращает предельные сроки расчетов по операциям по экспорту аграрных товаров, классифицируемых по 12 кодам, – со 180 до 90 календарных дней.

О ввозе авто. Кабинет министров предлагает сделать более гибким механизм наказания за ввоз в Украину автомобилей с нарушениями таможенных правил, и даже в отдельных случаях - ответственность отменить.

О деле Жеваго. Верховный суд Франции 10 ноября отклонил апелляцию украинской стороны и постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате по делу банка "Финансы и кредит".

О расходах Минюста. Министерство юстиции в течение 2019-2022 годов при использовании выделенных на выполнение полномочий 18,1 млрд грн допустило нарушений и недостатков на 3,5 млрд гривен.

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О новой монете. Национальный банк Украины 10 ноября представил новую версию монеты 10 грн.

Об атаках РФ на критическую инфраструктуру. Российская хакерская группировка Sandworm из воинской части 74455 ГРУ пытается использовать новые методы, чтобы отключать электростанции в Украине.

Эксклюзивы ЭП

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Шефство стран над восстановлением регионов: сработала ли идея Зеленского

На призыв президента к партнерам помочь восстановить пострадавшие регионы откликнулось немало государств, однако показательным стал пример только одного из них.