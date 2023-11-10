Кабмін пропонує змінити порядок покарання за порушення при ввезенні в Україну автомобілів

Кабінет міністрів пропонує зробити більш гнучким механізм покарання за ввезення в Україну автомобілів з порушеннями митних правил, і навіть в окремих випадках - відповідальність скасувати.

Це передбачає проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил", який Кабмін схвалив 10 листопада, повідомляє Міністерство фінансів.

Законопроєктом, зокрема, пропонується скасувати відповідальність за окремі види порушень при ввезенні в Україну (у тому числі - тимчасовому) транспортних засобів особистого користування. Це можливо за умови документального підтвердження передачі таких автомобілів:

Збройним Силам України, правоохоронним органам й іншим військовим формуванням;

Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації;

військовим адміністраціям;

іншим суб’єктам, що відповідно до закону здійснюють боротьбу з тероризмом.

Така норма діятиме під час дії воєнного стану.

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Також запропонованими змінами впроваджується більш гнучкий механізм притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Як пояснюють в Мінфіні, такий механізм розроблений з урахуванням конституційного принципу індивідуалізації юридичної відповідальності. Зокрема:

встановлюється нижня та верхня межа штрафів за вчинення порушень митних правил, справи про які розглядаються судами;

збільшується з 2 до 6 кількість статей, за якими притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил може здійснюватися з конфіскацією товарів, транспортних засобів або без такої;

визначаються обставини, за яких провадження саме в справі про порушення митних правил не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю;

запроваджується обов'язок надання особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, та її представнику (адвокату) можливості ознайомитися з матеріалами справи про порушення митних правил на будь-якому етапі провадження.

"Метою внесення змін до Митного кодексу є створення умов справедливого розгляду судами справ про порушення митних правил та вибору виду і розміру адміністративного стягнення", - пояснили в Мінфіні.

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Текст законопроєкту наразі не оприлюднений.

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