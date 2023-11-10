Курс валют на 10 ноября: сколько стоят доллар и евро

10 ноября наличная гривна продолжает ослабевать по отношению к евро на "черном рынке", по отношению к доллару колеблется в пределах нескольких копеек.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,39 – 37,69 грн против котировок в 37,26 – 37,68 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,13 – 40,34 грн против курса 40,11 – 40,36 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 37,25 - 37,7 грн (курс на 9 ноября – 37,27 - 37,7 грн);

Евро – 39,9 - 40,45 грн (курс на 9 ноября – 39,8 - 40,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37 - 37,5 грн;

Ощадбанк – 37 - 37,7 грн;

Укрэксимбанк – 37,25 - 37,85 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

Тем не менее, гривневые поступления от продажи иностранной валюты со счетов Государственного казначейства после отмены фиксированного курса доллара были на 45,18 млн грн меньше, чем могли быть в случае, если бы курс оставался фиксированным.