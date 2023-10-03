Гривня не "полетіла у космос", НБУ продав валюти стільки, скільки потрібно – Пишний
Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.
Про це повідомив у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.
"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО. А якщо врахувати, що ще вчора курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/дол. (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася.
Якщо бути точним - до 36,5901 грн/дол. Так, це вище ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%", - написав Пишний.
За його словами, зростання попиту на ринку є очікуваним для НБУ.
"Природньо, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ. НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій.
Наша мета – зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються", - додав він.
"Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві. Натомість учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка – ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків", - написав також Пишний.
Нагадуємо:
Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому.
Національний банк встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня - вперше, після скасування фіксованого курсу, яке відбулося з 3 жовтня.
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Економічна правда