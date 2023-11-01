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Соцсеть Instagram разрабатывает функцию "друга с искусственным интеллектом", которую могут настроить пользователи, чтобы потом общаться с ним.

Об этом пишет Tech Crunch.

Пользователи получат возможность общаться с искусственным интеллектом, чтобы отвечать на вопросы, обсуждать любые вызовы, обдумывать идеи и т.д.

Также пользователи соцсети смогут выбрать пол и возраст чат-бота, этническую принадлежность и личность своего ИИ. Например, "друг с ИИ" может быть сдержанным или энтузиастом, креативным, прагматичным и т.п.

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Чтобы дополнительно настроить "друга", можно выбрать интересы, которые будут влиять на характер его разговоров.

Также для виртуального друга можно выбрать аватар и имя.

После настройки можно будет перейти к самому чату и начать общение с новым "другом".

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На данный момент эта функция еще в разработке, поэтому недоступна всем желающим, а еще ее могут изменить в процессе внедрения в соцсеть.

Напомним:

Материнская компания Meta тестирует в соцсети Instagram ленту, в которой отображаются сообщения только от людей, платящих за Meta Verified.

Кроме того, компания Meta Platforms объявила, что предложит пользователям в Европе подписки на использование Facebook и Instagram без рекламы, чтобы соответствовать требованиям ЕС.











