Meta вводит подписки на Instagram и Facebook без рекламы для пользователей в ЕС

Reuters

Компания Meta Platforms объявила, что предложит пользователям в Европе подписки на использование Facebook и Instagram без рекламы, чтобы соответствовать требованиям ЕС.

Об этом пишет Reuters.

Так, ежемесячная подписка будет стоить 9,99 евро в браузере и 12,99 евро на iOS и Android.

"Правила ЕС угрожают ограничить возможность Meta персонализировать рекламу для пользователей без их согласия и нанести ущерб ее основному источнику дохода.

Реклама:

Самая популярная социальная сеть в мире оказалась под антимонопольным давлением в ЕС. В июле она проиграла борьбу против немецкого приказа об ограничении данных, поскольку высший суд Европы поддержал полномочия немецкого антимонопольного ведомства также расследовать нарушения конфиденциальности", - пишет агентство.

Предложение выбора между бесплатной подпиской с поддержкой рекламы и платной подпиской без рекламы может привести к тому, что пользователи выберут первый вариант, что поможет Meta соответствовать требованиям законодательства, не влияя на ее рекламный бизнес, добавляет Reuters.

При этом нововведение касается пользователей соцсетей в ЕС, Европейской экономической зоне и Швейцарии - новые подписки заработают в ноябре. При этом предусмотрена опция продолжить пользоваться Facebook и Instagram бесплатно с рекламой.

Реклама:

Отмечается, что до 1 марта 2024 года подписка будет распространяться на все учетные записи пользователя. А с 1 марта 2024 года за каждый дополнительный аккаунт нужно будет заплатить 6 евро ежемесячно с браузера и 8 евро - на iOS и Android.

Экономическая правда