В Instagram тестируют платную ленту для верифицированных пользователей

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Материнская компания Meta тестирует в соцсети Instagram ленту, в которой отображаются сообщения только от людей, платящих за Meta Verified.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на главу соцсети Адама Моссери.

Издание отмечает, что верификацию получают те, кто платят за подписку Meta Verified, стоимость которой составляет 11,99 долл. за месяц за web-версию и 14,99 долл. – за версию приложения.

Платная подписка дает "синюю галочку", что подтверждает подлинность пользователя, а также оказывает более быструю поддержку со стороны Meta и улучшенную конфиденциальность.

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По словам Моссери, в компании хотят выяснить, насколько новая лента заинтересует пользователей, после чего примут окончательное решение по ее внедрению.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что материнская компания Facebook и Instagram – Meta – готовится взимать ежемесячную абонентскую плату с пользователей в ЕС за доступ к Instagram, если они не позволят компании использовать их личную информацию для таргетированной рекламы.

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