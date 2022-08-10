Фонд гарантирования ввел временную администрацию в обанкротившийся "Банк Сич"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал вывод "Банка Сич" с рынка и ввел в него временную администрацию.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что временная администрация была введена сроком на один месяц с 10 августа по 9 сентября.
Уполномоченным лицом ФГВФО по делегированию всех полномочий временного администратора "Банка Сич" назначили начальника управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Степанец Викторию.
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Напоминаем:
Правление Нацбанка 9 августа отнесло "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных – банк не выполнил своевременно свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинанса из-за нехватки средств.