Фонд гарантирования ввел временную администрацию в обанкротившийся "Банк Сич"

Фото с сайта Банка Сич

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал вывод "Банка Сич" с рынка и ввел в него временную администрацию.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что временная администрация была введена сроком на один месяц с 10 августа по 9 сентября.

Уполномоченным лицом ФГВФО по делегированию всех полномочий временного администратора "Банка Сич" назначили начальника управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Степанец Викторию.

Читайте больше о том, почему "Сич" уходит с банковского рынка, в статье: Минус один. Почему ликвидируют банк "Сич" и будут ли следующие

Напоминаем:

Правление Нацбанка 9 августа отнесло "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных – банк не выполнил своевременно свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинанса из-за нехватки средств.