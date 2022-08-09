"Банк Сич" признан банкротом, его выведут с рынка - НБУ

Правление Нацбанка 9 августа отнесло "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных – банк не выполнил своевременно свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинанса из-за нехватки средств.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что проценты за пользование кредитами рефинанса не уплачены за июль 2022 года, что нарушает условия Генерального кредитного договора между банком и НБУ.

Несмотря на наличие ликвидных средств для уплаты процентов за пользование кредитом, Наблюдательный совет и правление банка 29 июля приняли решение об их неуплате. Как следствие нарушения договора, НБУ направил в банк требование о полном досрочном погашении задолженности по кредитам рефинанса.

Наблюдательный совет и правление банка 4 августа приняли решение о невозможности выполнения такого требования из-за недостаточности средств. Учитывая это, НБУ 5 августа был вынужден удовлетворить свои требования за счет находившихся в залоге ценных бумаг.

Согласно закону, невыполнение обязательств перед кредитором из-за отсутствия ликвидности является основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных.

При этом, подчеркивают в НБУ, закон требует от собственников банка принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. В то же время акционеры "Банка Сич" не приняли действенных мер по улучшению его финансового состояния, чтобы вовремя выполнить обязательства перед НБУ.

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Регулятор также утверждает, что работа банка характеризовалась некачественной системой корпоративного управления, неэффективной бизнес-моделью, осуществлением рисковых операций, что подтверждается убыточной деятельностью и негативной динамикой нормативов капитала финучреждения.

Доля финучреждения составила 0,3% от чистых активов платежеспособных банков на 01 августа 2022 года. Отнесение "Банка Сич" к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня устойчив и платежеспособен.

Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов возмещения в полном размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка. В целом, возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля составляет 1,23 млрд грн.

Пресс-служба банка накануне оглашения решения НБУ заявила, что 5 августа "Січ" досрочно погасила кредит рефинансирования в сумме 3,15 млрд гривен, полученного от Национального банка. Как именно кредит был погашен, вместо этого не указывается. Банк утверждает, что имеет достаточно ликвидности для обеспечения выполнения обязательств перед клиентами и другими кредиторами.

Справка. Официальными владельцами "Банка Сич" являются Олег Баланда (55,6% акций) и Валерий Раздорожный (31%), которые по совместительству являются председателем и заместителем председателя наблюдательного совета банка соответственно. Неформально "Сич" контролирует экс-председатель правления "Родовид банка" Денис Горбуненко – решение о признании его фактическим контролером банка НБУ принял еще в конце 2019 года. По состоянию на 1 июля 2022 года 15,3 тысяч украинцев держали в банке "Сич" 1,23 млрд грн.

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