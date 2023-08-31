Почти 180 тыс. граждан ошибочно считают себя ВПЛ и получают выплаты - Верещук

Верификация показала, что почти 180 тыс. граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

"То, что мне известно сейчас, по состоянию на сегодня: 109 тыс. постоянно находятся за границей, проживают там, и получают выплаты там, и получают выплаты как внутренне перемещенные лица", - сказала Верещук, отвечая на вопрос, сколько людей лишат выплат помощи как переселенцев после верификации.

Еще почти 10 тыс человек, по ее словам, оказались значащимися в реестрах ЗАГСа как умершие, но на них и дальше получают выплаты.

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Также были найдены ошибки в реестре, когда двое членов семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты для тех же детей - таких семей нашли почти 60 тыс.

Вице-премьер отметила, что все ошибки будут исправлены, и выплаты таким лицам прекратят.

Верещук также рассказала, что на сегодня выплаты для переселенцев получают 2 млн 600 тыс. человек.

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Напоминаем:

С 1 сентября некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут лишать ежемесячного пособия от государства. Соответствующее постановление Кабинет министров принял 11 июля.