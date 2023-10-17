Минсоцполитики отменило выплаты ВПЛ более 140 тысяч граждан: причины

Министерство социальной политики после проверки внутренне перемещенных лиц прекратило выплаты более 140 тысячам человек, которые не отвечали критериям, что уменьшило расходы государственного бюджета на 400 миллионов гривен в месяц.

Об этом рассказала министерша соцполитики Оксана Жолнович в интервью Forbes.

В августе Кабинет Министров изменил постановление о том, что человек более 30 дней находится за границей без уважительных причин (лечения, командировки и т.п.) он теряет право на выплаты. В ходе проверок было выявлено около 112 тысяч таких лиц.

"Пока такая верификация происходит постоянно", – отметила глава Минсоцполитики.

Реклама:

Кроме этого, министерство ежемесячно проводит проверки в отношении людей, вернувшихся в свое постоянное жилье или имеющих собственное жилье - таких было 12 тысяч.

Еще 9500 обнаружены умершими, и еще 9800 человек проживали на территории, находившихся под оккупацией или близких к линии фронта, но сейчас там не ведутся активные боевые действия и переезд не дает право на получение выплаты ВПЛ.

Также в Минсоцполитики зафиксировали около 250 человек, совершивших операции на сумму более 100 тыс. грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 грн.

Реклама:

"Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн", – объяснила Жолнович.

Напоминаем:

Верификация показала, что около 180 тыс. граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица.