Минсоцполитики отменило выплаты ВПЛ более 140 тысяч граждан: причины
Министерство социальной политики после проверки внутренне перемещенных лиц прекратило выплаты более 140 тысячам человек, которые не отвечали критериям, что уменьшило расходы государственного бюджета на 400 миллионов гривен в месяц.
Об этом рассказала министерша соцполитики Оксана Жолнович в интервью Forbes.
В августе Кабинет Министров изменил постановление о том, что человек более 30 дней находится за границей без уважительных причин (лечения, командировки и т.п.) он теряет право на выплаты. В ходе проверок было выявлено около 112 тысяч таких лиц.
"Пока такая верификация происходит постоянно", – отметила глава Минсоцполитики.
Кроме этого, министерство ежемесячно проводит проверки в отношении людей, вернувшихся в свое постоянное жилье или имеющих собственное жилье - таких было 12 тысяч.
Еще 9500 обнаружены умершими, и еще 9800 человек проживали на территории, находившихся под оккупацией или близких к линии фронта, но сейчас там не ведутся активные боевые действия и переезд не дает право на получение выплаты ВПЛ.
Также в Минсоцполитики зафиксировали около 250 человек, совершивших операции на сумму более 100 тыс. грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 грн.
"Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн", – объяснила Жолнович.
Напоминаем:
Верификация показала, что около 180 тыс. граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица.