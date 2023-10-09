Все разделы
Укр / Рус

Минфин в сентябре привлек 23 миллиарда от размещения военных облигаций

Понедельник, 9 октября 2023, 19:24 - Игорь Пилипив

Через выпуск военных облигаций Министерство финансов в сентябре привлекло в госбюджет около 23 млрд грн. 

Об этом сообщает пресс-служба Минфина. 

"В сентябре 2023 года Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет около 23 млрд грн через выпуск военных облигаций", - говорится в сообщении. 

В министерстве добавляют, что в 2023 году в целом было выпущено военных облигаций на сумму около 185 млрд грн.

Реклама:

Кроме того, украинцы на конец сентября владели военными облигациями на сумму около 25,4 млрд гривен.

 
инфографика: Минфин

"Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 октября составил 58,3 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 34,5 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2023 года", - отметили в министерстве. 

Общий объем привлеченного финансирования через военные облигации по состоянию на конец сентября достигает около 385 млрд грн.

Реклама:

Напомним:

В приложении "Дія" появилась возможность приобрести новую военную облигацию - "Евпатория". 

Министерство финансов на аукционе во вторник, 3 октября, разместило облигации на сумму 11,9 млрд грн.

Минфин война облигации бюджет
Реклама:
Материалы по теме
Минфин пересмотрел расходы на госслужащих: кто почувствует "улучшение", а кто наоборот 5 октября 2023, 16:02
Минфин от размещения ОВГЗ привлек почти 12 миллиардов 3 октября 2023, 20:17
В сентябре в общий фонд госбюджета поступило более 144 миллиардов 3 октября 2023, 19:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте