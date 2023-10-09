Минфин в сентябре привлек 23 миллиарда от размещения военных облигаций

Через выпуск военных облигаций Министерство финансов в сентябре привлекло в госбюджет около 23 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В сентябре 2023 года Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет около 23 млрд грн через выпуск военных облигаций", - говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что в 2023 году в целом было выпущено военных облигаций на сумму около 185 млрд грн.

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Кроме того, украинцы на конец сентября владели военными облигациями на сумму около 25,4 млрд гривен.

инфографика: Минфин

"Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 октября составил 58,3 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 34,5 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2023 года", - отметили в министерстве.

Общий объем привлеченного финансирования через военные облигации по состоянию на конец сентября достигает около 385 млрд грн.

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Напомним:

В приложении "Дія" появилась возможность приобрести новую военную облигацию - "Евпатория".

Министерство финансов на аукционе во вторник, 3 октября, разместило облигации на сумму 11,9 млрд грн.