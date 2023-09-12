В "Дії" можна придбати нові військові облігації "Євпаторія"
У застосунку "Дія" з'явилася можливість придбати нову військову облігацію - "Євпаторія".
Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
Зазначається, що Мінфін 5 вересня випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.
Відповідно, такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку "Дія" під назвою "Євпаторія".
Крім того, користувачі у "Дії" можуть реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Євпаторія".
"На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії", – йдеться в повідомленні.
Додається, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.
Щоб придбати облігацію необхідно:
- зайти у Дію;
- на головному екрані натиснути на Військові облігації;
- вибрати облігацію, партнера та кількість;
- підписати та сплатити;
- облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.
Нагадаємо:
Раніше у "Дії" з'явилась можливість придбати нову військову облігацію - "Нова Каховка"