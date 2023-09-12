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В "Дії" можна придбати нові військові облігації "Євпаторія"

Вівторок, 12 вересня 2023, 10:49 - Ігор Пилипів

У застосунку "Дія" з'явилася можливість придбати нову військову облігацію - "Євпаторія". 

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів. 

Зазначається, що Мінфін 5 вересня випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.

Відповідно, такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку "Дія" під назвою "Євпаторія".

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Крім того, користувачі у "Дії"  можуть реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Євпаторія".

"На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії", – йдеться в повідомленні. 

Додається, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.

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Щоб придбати облігацію необхідно:

  • зайти у Дію; 
  • на головному екрані натиснути на Військові облігації; 
  • вибрати облігацію, партнера та кількість; 
  • підписати та сплатити; 
  • облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

Нагадаємо:

Раніше у "Дії" з'явилась можливість придбати нову військову облігацію - "Нова Каховка"

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