В "Дії" можна придбати нові військові облігації "Євпаторія"

У застосунку "Дія" з'явилася можливість придбати нову військову облігацію - "Євпаторія".

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Зазначається, що Мінфін 5 вересня випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.

Відповідно, такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку "Дія" під назвою "Євпаторія".

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Крім того, користувачі у "Дії" можуть реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Євпаторія".

"На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії", – йдеться в повідомленні.

Додається, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.

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Щоб придбати облігацію необхідно:

зайти у Дію;

на головному екрані натиснути на Військові облігації;

вибрати облігацію, партнера та кількість;

підписати та сплатити;

облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

Нагадаємо:

Раніше у "Дії" з'явилась можливість придбати нову військову облігацію - "Нова Каховка"