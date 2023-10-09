Фридман переехал из Британии в Израиль, но сейчас находится в Москве

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Подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Сейчас он находится в Москве.

Об этом пишет "РБК" со ссылкой на источник, близкий к олигарху.

По словам собеседника, Фридман сейчас находится в Москве. Информацию об этом подтвердили и в "Альфа-групп" и добавили, что "сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно".

Фридман стал одним из первых российских олигархов, попавших под санкции после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года - 28 февраля 2022 года санкции ввел ЕС, в марте 2022-го это сделала Великобритания.

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США ввели санкции против Фридмана в августе 2023 года.

Санкции ввели и против других совладельцев "Альфа-групп" - Петра Авена и Германа Хана. Одним из оснований для санкций стало участие Авена во встрече бизнесменов с президентом РФ Путиным в Кремле 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

При этом Фридман остался в Великобритании - он заявлял, что жизнь под санкциями сравнима с домашним арестом, а блокировка карточек не позволяет ему совершать даже небольшие расходы вроде оплаты услуг уборщицы. У Фридмана есть паспорт Израиля, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона, говорил он.

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Дополнено.

Фридман рассказал агентству Bloomberg, что переехал в Израиль неделю назад, но из-за атаки ХАМАС на Израиль приехал в Москву.

"Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации. Когда все успокоится, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно", - сказал олигарх.

"Невозможно жить в Великобритании под санкциями", - заявил он, объясняя решение переехать в Израиль.

Напомним:

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Фридману, Авену и Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

По данным источников ЭП, среди арестованных активов - 100% ЧАО "Киевстар", которые контролируются этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.. А также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в других компаниях, в частности ООО "Хелси Украина".

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование вероятного уклонения от санкций российским миллиардером Михаилом Фридманом после обыска в его лондонском поместье в декабре 2022 года.

Ранее российский олигарх Михаил Фридман отказался ответить на вопрос журналистов УП, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником, сославшись на "запрет юристов".

Экономическая правда