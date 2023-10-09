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Фридман переехал из Британии в Израиль, но сейчас находится в Москве

Понедельник, 9 октября 2023, 18:30 - Алексей Павлыш
 
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Подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Сейчас он находится в Москве.

Об этом пишет "РБК" со ссылкой на источник, близкий к олигарху.

По словам собеседника, Фридман сейчас находится в Москве. Информацию об этом подтвердили и в "Альфа-групп" и добавили, что "сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно".

Фридман стал одним из первых российских олигархов, попавших под санкции после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года - 28 февраля 2022 года санкции ввел ЕС, в марте 2022-го это сделала Великобритания.

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США ввели санкции против Фридмана в августе 2023 года.

Санкции ввели и против других совладельцев "Альфа-групп" - Петра Авена и Германа Хана. Одним из оснований для санкций стало участие Авена во встрече бизнесменов с президентом РФ Путиным в Кремле 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

При этом Фридман остался в Великобритании - он заявлял, что жизнь под санкциями сравнима с домашним арестом, а блокировка карточек не позволяет ему совершать даже небольшие расходы вроде оплаты услуг уборщицы. У Фридмана есть паспорт Израиля, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона, говорил он.

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Дополнено.

Фридман рассказал агентству Bloomberg, что переехал в Израиль неделю назад, но из-за атаки ХАМАС на Израиль приехал в Москву.

"Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации. Когда все успокоится, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно", - сказал олигарх.

"Невозможно жить в Великобритании под санкциями", - заявил он, объясняя решение переехать в Израиль.

Напомним:

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Фридману, Авену и Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

По данным источников ЭП, среди арестованных активов - 100% ЧАО "Киевстар", которые контролируются этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.. А также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в других компаниях, в частности ООО "Хелси Украина".

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование вероятного уклонения от санкций российским миллиардером Михаилом Фридманом после обыска в его лондонском поместье в декабре 2022 года.

Ранее российский олигарх Михаил Фридман отказался ответить на вопрос журналистов УП, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником, сославшись на "запрет юристов". 

Экономическая правда

Фридман Британия Израиль Альфа Банк
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