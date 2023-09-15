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Британия прекратила расследование против Фридмана по обходу санкций

Пятница, 15 сентября 2023, 19:59 - Алексей Павлыш
 
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Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование вероятного уклонения от санкций российским миллиардером Михаилом Фридманом после обыска в его лондонском поместье в декабре 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что в декабре прошлого в обыске имения Фридмана стоимостью 65 млн фунтов стерлингов на севере Лондона участвовали более 50 офицеров - тогда они арестовали Фридмана, изъяв "цифровые устройства и значительное количество наличных". Впоследствии его отпустили под залог.

"NCA может подтвердить, что не будет принимать никаких дальнейших мер против Фридмана на основании ордера, выполненного в декабре 2022 года", - заявил представитель регулятора в ответ на запрос Bloomberg.

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"Продолжается расследование в отношении связанных с ним подозреваемых, которые подпадают под более широкое расследование", - добавили в NCA.

Фридман является одним из самых известных российских олигархов, который заработал миллиарды в банковской, нефтяной сферах и в розничной торговле.

Великобритания и ЕС ввели санкции против Фридмана и его партнеров вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, заморозив его активы. Он остался жить в Лондоне. США ввели санкции в прошлом месяце.

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Расследование, как сообщает NCA, было связано с предполагаемой выплатой кредита из "Альфа-банка" его исполнительному помощнику перед тем, как против олигарха ввели санкции.

Агентство признало, что ордер на обыск содержит "технические ошибки".

На судебном заседании в июле Фридман заявил, что обыск был незаконным и опирался на "компромат", включая отчет 15-летней давности, в котором содержался ряд недоказанных уголовных обвинений.

Фридман отказался комментировать решение NCA.

"Тем не менее, расследования для Фридмана не закончились. Его ждет отдельное расследование в Украине относительно его участия в финансировании российской войны через подконтрольный ему инвестиционный консорциум "Альфа-групп", - добавляет Bloomberg.

Напомним:

В декабре 2022 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало российского олигарха Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег, позже его освободили под залог.

В апреле 2023 года стало известно, что Великобритания остановила расследование по двум из трех первоначальных обвинений против подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана через четыре месяца после его ареста.

Экономическая правда

Британия санкции Фридман олигархия Россия
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