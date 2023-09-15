Британия прекратила расследование против Фридмана по обходу санкций

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Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование вероятного уклонения от санкций российским миллиардером Михаилом Фридманом после обыска в его лондонском поместье в декабре 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что в декабре прошлого в обыске имения Фридмана стоимостью 65 млн фунтов стерлингов на севере Лондона участвовали более 50 офицеров - тогда они арестовали Фридмана, изъяв "цифровые устройства и значительное количество наличных". Впоследствии его отпустили под залог.

"NCA может подтвердить, что не будет принимать никаких дальнейших мер против Фридмана на основании ордера, выполненного в декабре 2022 года", - заявил представитель регулятора в ответ на запрос Bloomberg.

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"Продолжается расследование в отношении связанных с ним подозреваемых, которые подпадают под более широкое расследование", - добавили в NCA.

Фридман является одним из самых известных российских олигархов, который заработал миллиарды в банковской, нефтяной сферах и в розничной торговле.

Великобритания и ЕС ввели санкции против Фридмана и его партнеров вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, заморозив его активы. Он остался жить в Лондоне. США ввели санкции в прошлом месяце.

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Расследование, как сообщает NCA, было связано с предполагаемой выплатой кредита из "Альфа-банка" его исполнительному помощнику перед тем, как против олигарха ввели санкции.

Агентство признало, что ордер на обыск содержит "технические ошибки".

На судебном заседании в июле Фридман заявил, что обыск был незаконным и опирался на "компромат", включая отчет 15-летней давности, в котором содержался ряд недоказанных уголовных обвинений.

Фридман отказался комментировать решение NCA.

"Тем не менее, расследования для Фридмана не закончились. Его ждет отдельное расследование в Украине относительно его участия в финансировании российской войны через подконтрольный ему инвестиционный консорциум "Альфа-групп", - добавляет Bloomberg.

Напомним:

В декабре 2022 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало российского олигарха Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег, позже его освободили под залог.

В апреле 2023 года стало известно, что Великобритания остановила расследование по двум из трех первоначальных обвинений против подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана через четыре месяца после его ареста.

Экономическая правда