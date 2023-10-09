Моряки смогут получать послужную книжку по почте

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Моряки смогут получать послужную книжку - один из основных документов, с помощью которого моряк может подтвердить и присвоить звание по имеющемуся у него стажу - по почте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В министерстве пояснили, что ранее послужную книжку можно было получить только при условии личного обращения. Теперь же моряку достаточно отправить документы по почте, и так же в ответ получить необходимый документ.

"Таким образом снижается возможность спекуляций относительно результатов решения о выдаче документов", - заявили в ведомстве.

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Отмечается, что получить послужную книжку моряка (ПКМ) можно в два шага:

оплатить за бланк послужной 245,28 грн и собрать пакет документов: заявление о выдаче ПКМ, копии паспорта, удостоверения личности моряка (при наличии), диплома или свидетельства, подтверждающего квалификацию, 2 фотографии размером 3х4 см, квитанцию об уплате за бланк ПКМ, гарантийное письмо об уплате за услуги по доставке. Моряк отправляет документы в Администрацию судоходства, по адресу просп. Берестейский, 14, г. Киев, 01135;

Администрация судоходства рассмотрит заявление, после чего изготовит послужную книжку. Процесс длится до 10 дней, после чего моряк получает документ по указанному в гарантийном письме адресу.

"Также послужная книжка моряка выдается по новому образцу. Она имеет больше страниц, что позволяет реже ее менять, а стандарты внесения данных о стаже работы моряка на судах были упрощены с учетом международных стандартов и пожеланий сообщества.

При этом, если у моряка есть место в послужной книжке старого образца, он может продолжать ее заполнять", - говорится в сообщении.

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В министерстве также рассказали, что с момента запуска услуги дипломирования моряков через "Дію" уже более 2600 моряков обратились в Администрацию судоходства, чтобы повысить или подтвердить звание и получить квалификационные документы. А на сдачу квалификационного экзамена (CES-test 6.0) через "Дію" записалось более 800 моряков.

Напомним:

Ранее на портале государственных услуг "Дія" запустили инструмент подтверждения или повышения квалификации моряка после бета-тестирования услуги.

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Экономическая правда