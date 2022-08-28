Все на борт. Как моряки отстояли право на работу за границей

Военнообязанные моряки теперь могут покинуть пределы страны для работы за границей. Чем руководствовалась власть, давая тысячам украинцев право выезда во время войны? (укр)

Із запровадженням воєнного стану чоловікам призовного віку, за окремими винятками, заборонили виїжджати за межі країни. Російська воєнна агресія, що безумовно стала історичним випробуванням для української економіки, позбавила джерела доходу мільйони родин.

Зокрема, тих родин, чиї доходи залежали від можливості перебування їхніх членів за кордоном – це стосується, наприклад, трудових мігрантів чи далекобійників. До цієї ж категорії належать і українські моряки, яких за різними даними налічується від 120 до 150 тисяч.

Якщо водіям на міжнародних перевезеннях у травні дозволили перетинати кордон, то питання виїзду моряків, попри обговорення в урядових колах не один місяць, тривалий час не знаходив консенсусу.

Із запуском "зернової ініціативи", яка розблокувала три українських порти для експорту агропродукції, потреба розв'язання проблеми лише наростала, адже для відправлення суден потрібно знайти екіпаж. Зрештою, деякі українські моряки змогли отримали дозволи на виїзд, але лише в межах "ініціативи".

Після тривалих обговорень 27 серпня Кабінет міністрів дозволив морякам перетинати кордон. Звісно, не без низки обмежень. Хто зможе скористатися новим механізмом для виїзду і чому уряд зрештою дозволив морякам працювати за кордоном?

Хто зможе виїхати

Попри те, що урядова постанова ще не опублікована, у Міністерстві інфраструктури 27 серпня повідомили деталі прийнятого рішення. Так, право тимчасово залишити територію України для роботи на кораблях отримають три категорії моряків.

Передусім – це курсанти, які мають пройти практику для отримання диплома. Як розповів ЕП заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, для отримання дозволу на виїзд студенти профільних навчальних закладів повинні надати Державній прикордонній службі підтвердження від навчального закладу, що вони дійсно прямують на практичну підготовку.

До другої групи віднесено екіпажі суден, які заходять в українські порти, зокрема – задіяні в експорті української агропродукції з морських портів в межах "зернової ініціативи".

Аби отримати дозвіл на виїзд, їм потрібно надати суднову роль – документ, що містить дані про кількість і склад екіпажу, прізвище та ім'я члена екіпажу, посада, порт і дата вибуття, назва судна тощо, а також підтвердження від Адміністрації судноплавства.

Третьою, і найбільш чисельною, групою визначено всіх інших українських моряків, які можуть за погодження зі Збройними Силами виїхати за межі країни для роботи на суднах. Васьков пояснює, що це стосується тих моряків, які виїжджають з України наземними шляхами, аби в іншій країні сісти на борт судна.

Від таких осіб вимагатиметься більше документів. Для підтвердження того, що людина дійсно виїжджає працевлаштуватися на судно знадобиться копія контракту, а також відмітка військкомату про надання дозволу на зміну місця перебування.

Крім того, в уряді додали "запобіжник", аби цей механізм не відкрив шлях для зловживань з боку осіб, які побачать у цьому можливість виїхати з країни. Відтак моряки повинні надати підтвердження від Адміністрації судноплавства, що вони мають належну освіту, робочі документи тощо.

"Це не моряки, які стали моряками протягом повномасштабної війни. Це ті, хто працював моряками до 24 лютого", – додав Васьков.

Заявки подаватимуть до Адміністрації судноплавства через форму зворотного зв’язку на сайті, де перевірятимуть достовірність документів і видаватимуть необхідне підтвердження.

Чому морякам потрібно їхати за кордон

"Більшість нас, моряків, працює в глобальному торговельному флоті. Аби дістатися судна, ми маємо сісти на літак і долетіти до нього. І коли ми вилітаємо, то для прикордонників ми просто пасажири. А коли я сідаю на своє судно – лише тоді я стаю моряком", – розповідає Андрій Качанов, старший механік з тридцятирічним досвідом роботи у морі.

З початком великої війни кордони для моряків закрилися, тож з лютого дістатися до свого судна і рушити в рейс вони не могли. Голова Української спілки моряків Кристина Король пояснює, з огляду на те, що в України практично немає власного торговельного флоту, зі своєю специфікою роботи моряки не можуть знайти альтернативного шляху заробітку за своїм фахом.

Як наслідок деякі з них ідуть на злочин у вигляді нелегального перетину кордону. "Схеми найрізноманітніші, з цінником від 3 до 10 тисяч доларів, залежно від "надійності", – розповідає один з моряків.

Держприкордонслужба на початку серпня повідомила, що вже близько 2,4 тисячі військовозобовʼязаних чоловіків були затримані під час спроби нелегально перетнути кордон: дати хабаря прикордонникам, підробити документи, аби отримати підставу для виїзду тощо.

Сама по собі спроба нелегально перетнути кордон є адміністративним правопорушенням, проте ухилення від призову, підкуп посадової особи чи підробка документів тягне за собою кримінальну відповідальність.

Крім того, що рішення дозволить українським морякам легально працювати за кордоном, воно може допомогти повернути в Україну родини частини моряків з-за кордону.

За словами Кристини Король зазвичай близько 60% усіх українських моряків перебувають в рейсі, поки 40% – вдома. Це означає, що тисячі українців, які були на суднах на момент запровадження воєнного стану, не поверталися через побоювання, що не зможуть потім виїхати на роботу. Тож вони перевозили родини в країни ЄС і там очікували на рішення української влади.

Тепер є сподівання, що ці родини повернуться в Україну і підтримуватимуть українську економіку та Збройні Сили. Та скільки родин повернеться і як швидко це станеться, покаже час.

У Спілці наголошують і на іншому аспекті того, чому морякам був необхідний дозвіл на виїзд – втрата позицій на ринку. Як пояснює Король, на заміну українським морякам, що зараз знаходяться на суднах, приїжджали, зокрема, росіяни, внаслідок чого українці ризикували втратити робочі місця, що довше не зʼявлялося рішення для їхнього виїзду в рейси.

У пошуках консенсусу

На сайті петицій до президента Зеленського можна знайти не одне звернення, що набрало понад необхідних для розгляду 25 тисяч голосів, з проханням дозволити військовозобовʼязаним чоловікам виїжджати за кордон.

Остання з таких петицій, на яку Зеленський відповів 22 серпня. Вона отримала таку ж відповідь, як і попередні: в Україні діє воєнний стан, що дозволяє державі тимчасово обмежувати деякі конституційні права громадян, зокрема – що стосуються свободи пересування та права вільно залишати територію України.

Така відповідь Зеленського слугує одним зі свідчень того, що одностайності щодо ухвалення рішення для моряків тривалий час не було. За даними ЕП проміжний проєкт рішення був розроблений Міністерством інфраструктури ще на початку літа.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський також зазначав, що це питання "дуже складне й неоднозначне", і серед народних депутатів немає єдності щодо можливого рішення для моряків.

Він пояснив, головною мотивацією тих "за" дозвіл виїзду була фінансова – моряки отримають можливість заробляти на гроші, які надходитимуть в Україну.

Проте на іншій шальці терезів поставало питання національної безпеки в умовах, коли війна триває вже сьомий місяць і ознак, її закінчення найближчим часом, немає. І йдеться не лише про сам факт виїзду військовозобовʼязаних чоловіків, а й про те, що такий крок потенційно міг би посилити вже існуючі настрої у питанні виїзду чоловіків за кордон.

Скільки моряків приблизно може скористатися механізмом? Як зазначав у коментарі Суспільному голова Профспілки робітників морського транспорту Олег Григорюк, щомісяця, з урахуванням логістичних обмежень всіма крюїнговими компаніями України можуть бути направлені до 5 тисяч моряків для заміни інших українських моряків, що вже перебувають за кордоном.